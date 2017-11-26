Игорь Шалимов: "Учитывая качество поля, бойцовские качества будут играть не последнюю роль в игре с "Уралом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что ждет боевую игру. Он также добавил, что бойцовские качества будут играть не последнюю роль во встрече.

– Будем ли мы играть на победу, чтобы реабилитироваться за поражение от "Спартака"? Мы в любом случае готовимся играть на победу. Получится это или нет зависит от того, насколько правильно сыграем и как игра будет развиваться, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Настраиваемся на боевую игру. Учитывая качество поля, бойцовские качества будут не последними в матче.

Мы в первом круге с "Уралом" сыграли 1:1, в том году 1:1 и 3:0, поэтому не сказал бы, что они очень хорошо действуют против нас, но это команда играющая. Часто не закрываются, играют в комбинационный футбол. Это в принципе та игра, которую пропагандирует Тарханов.

Трансляция матча "Урал" - "Краснодар"