Игорь Шалимов: "Критиковать Мусаева и "Краснодар" не за что, обсуждения вокруг фигуры главного тренера клуб не интересуют"

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов оценил выступления "Краснодара" в первой части чемпионата.

"Я думаю, что соперники настраиваются не на тренера, а на "Краснодар". Мусаев - молодой тренер, которого Галицкий поставил во главе команды, воплотив свою мечту в жизнь. Он шел к тому, чтобы в "Краснодаре" играло как можно больше своих воспитанников, а командой управлял свой главный тренер. Думаю, что клуб все обсуждения вокруг фигуры Мусаева не интересуют. Критиковать ни Мусаева, ни "Краснодар" не за что. Команда играла и продолжает играть в этот футбол, сейчас у нее на пять очков больше, чем за тот же период в прошлом году. Они долгое время держались на второй позиции, а сейчас у них была возможность выйти на первую позицию, чтобы спокойно посмотреть в таблицу и осознать, что они - лидеры на всю зиму", - сказал Шалимов в эфире "России-24".