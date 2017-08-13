Игорь Шалимов: "Краснодар" упускает преимущество? Проблема в головах"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 6-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:1) подчеркнул необходимость работы над психологией команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, счет встречи является справедливым.

- Первый тайм неважно провели, но владели мячом. Создали 1,5 момента, забили гол, что в принципе должно было давать уверенность, - сказал Шалимов. - Должны были продолжать владеть преимуществом, но полностью его упустили из-за того, что где-то много ошибались, где-то контратаки пропускали.

Второе - это отборы. Тоже проблема, надо как-то тренировать, как-то объяснять. Мы не можем после игры головой наших защитников отдавать все мячи сопернику. Пропустили, считаю, закономерный гол, у соперников были опасные моменты. Будем восстанавливаться, разбирать игру, готовиться дальше.

- Почему команда настолько пассивна и труслива, ведя в счете?

- Создается такое впечатление. Надо говорить с игроками, понять, почему такая проблема есть. Ведя в счете, как и в прошлом матче, упускали инициативу. Проблема в головах.

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"