Игорь Шалимов: "Краснодар" не заслужил победу"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 6-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:1) отметил справедливость результата. По словам наставника, соперник имел очень много моментов.

– Счет закономерен. Мы повели 1:0. Играли в позиционную атаку без обострений, – отметил Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Теряли мячи, пропускали контратаки. В створ они попали только раз, наверное, когда был гол. Но, на самом деле, моментов у них было очень много. Поэтому когда мы пропустили, соперник встал сзади. Пару моментов мы создали, но это все не то. Думаю, мы сегодня не заслужили победу.

Главная ошибка? Можно думать о заменах. Может быть. Не так сделали замены. Когда делаешь ротацию, то думаешь, что выходят свежие люди. В итоге получается, что они не очень свежие. Вот в этом и есть наша большая проблема.

Трансляция матча "Краснодар" – "Амкар"