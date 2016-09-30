Игорь Портнягин: "Каждый из российских футболистов мечтает сыграть на ЧМ-2018"

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин надеется сыграть за сборную России на чемпионате мира-2018. Также он отметил, что является домашним человеком, поэтому не следит за тем, что пишет про него пресса.

– Не знаю, хорошо это или плохо, но я несколько отрешенный от публичной сферы человек. Домашний, скорее, – цитирует пресс-служба клуба Портнягина. – Популярность меня не прельщает. Дом, база, тренировка, опять дом... Обычная жизнь футболиста. Вспоминая то время, отдаю себе отчет в том, что это был не мой успех, а успех команды. Команда шла мощно – и я буквально пер. Потом у нас был спад – и я был, как все, так же его переживал, и голы не давались так легко.

– Ну а сюрприз – вызов в сборную от Фабио Капелло в марте прошлого года – как восприняли?

– На тот момент я больше всех забивал из российских нападающих. Так что вызова я ждал. Сборная-2018? Каждый из российских футболистов мечтает об этом. Стараюсь сегодня делать все правильно, а что завтра… Как Бог даст – так и будет.