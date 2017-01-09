Игорь Кудряшов: "Комбаров смог расторгнуть контракт с "Томью" без скандала"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов подчеркнул, что защитник Кирилл Комбаров и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. По его словам, разрыв соглашения с нападающим Сергеем Самодиным будет производиться при посредничестве РФС. По информации "СЭ", в зимнее трансферное окно Комбаров перейдет в тульский "Арсенал".

Ранее сообщалось, что томичей покинул и защитник "Динамо" Виталий Дьяков, выступавший за них на правах аренды. Напомним, что клуб не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона.

– У клуба складывается тяжелая финансовая ситуация, игроки уходят, – начал Кудряшов. – Конечно, это ненормальное явление. Но мы не можем этого изменить, пока не началось финансирование. Перед футболистами и персоналом имеется задолженность заработной платы уже за восемь месяцев. Кирилл Комбаров смог договориться и расторгнуть контракт без скандала, по обоюдному согласию сторон. С Самодиным – через палату разрешения споров при РФС. (Любовь КОНЯЕВА)

Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с "Томью"