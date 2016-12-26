Кирилл Комбаров перейдет в "Арсенал"

По информации "СЭ", в зимнее трансферное окно тульский "Арсенал" пополнится защитником Кириллом Комбаровым.

В летнее трансферное окно Комбаров, по окончании контракта со "Спартаком", подписал договор с "Томью", в составе которой в осенней части чемпионата провел 14 матчей. Из-за невыплаты зарплат ряд футболистов разорвали контракты с томичами и вскоре перейдут в другие клубы на правах свободного агента. Ту же процедуру, вероятно, предстоит пройти и Комбарову. В Туле же, по информации "СЭ", перед футболистами никаких задолженностей по контрактным выплатам нет. (Сергей ЕГОРОВ)