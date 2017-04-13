Игорь Гуськов: "Ростов" приложит все усилия, чтобы сохранить Бердыева и тренерский штаб"

Первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор "Ростова" Игорь Гуськов подчеркнул, что клуб очень заинтересован в сохранении нынешнего тренерского штаба.

Главным тренером желто-синих является Иван Данильянц, должность вице-президента - тренера занимает Курбан Бердыев. Также в тренерский штаб команды входят Дмитрий Кириченко, Виталий Кафанов, Якуб Уразсахатов, Александр Мацюра, Владимир Кулаев, Юрий Санчес Солано, Хосе Пастор Верчили.

- Очень важно, чтобы тренерский штаб сохранился в том составе, который есть сейчас, - приводит ТАСС слова Гуськова. - Некоторые игроки приходят за тренером. Нам очень важно, чтобы стабильность сохранилась.

Некоторое время назад была встреча губернатора области Василия Голубева с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым. - Прим. "СЭ"). Понятно, что окончательное решение будет приниматься после сезона - в мае. Мы приложим максимальные усилия, чтобы сохранить и Бердыева, и тренерский штаб - как это делали летом прошлого года при перезаключении контрактов.

Что касается текущей ситуации, то условия действующих контрактов удовлетворяют обе стороны. После завершения сезона условия будут пересматриваться, в большую или меньшую сторону - это уже предмет договоренностей. В прогнозируемом бюджете мы заложили (на контракты тренеров. - Прим. "СЭ") те суммы, которые есть на сегодняшний день.