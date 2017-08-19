Игорь Чугайнов: "Ещенко даже в свои 33 лучше Петковича"

Экс-игрок сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" пока не сделал ни одного трансфера, который мог бы помочь команде удержаться в чемпионской гонке. По его словам, "Зенит" берет игроков намного выше классом, поэтому и лидирует в турнирной таблице.

- Ещенко даже в свои 33 лучше Петковича, - заявил Чугайнов. - Пашалич не равноценная замена Зобнину, которого команде очень не хватает. Мальчишка в прошлом сезоне был на поле одним из самых активных, успевал и в атаке, и в обороне. Дай Бог, чтобы к весне восстановился. Сейчас "Спартаку" необходимы новички, которые позволят сделать команде шаг вперед. Сравните того же Пашалича и Паредеса, например.

- Небо и земля?

- Совершенно верно. Манчини приглашает качественных футболистов. Именно поэтому "Зенит" - главный фаворит чемпионата. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Игоря Чугайнова