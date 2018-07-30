Игнашевич и Варламов нанесут первый удар по мячу в матче "Крылья" - ЦСКА

"Крылья Советов" на официальном сайте сообщили, что первый удар по мячу в матче 1-го тура чемпионата России против ЦСКА нанесут бывший защитник самарского и московского клубов Сергей Игнашевич, а также уроженец волжского города, вратарь "Колорадо" Семен Варламов. Встреча, которая состоится 31 июля на "Самара Арене", станет для волжской команды первой после возвращения в премьер-лигу.

Напомним, Игнашевич выступал за "Крылья Советов" с 1999 по 2000 год, после чего перешел в "Локомотив". Варламов делал первые шаги в хоккее в школе ЦСК ВВС, но уже в 11 лет перебрался в Ярославль, где в 2006 году начал профессиональную карьеру в качестве голкипера "Локомотива".

"Крылья Советов" – ЦСКА: чемпионата России по футболу, 31 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)

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