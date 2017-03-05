Худшая разность заработанных и полученных пенальти - у "Спартака", лучшая - у "Локомотива"

В матче против "Краснодара" в ворота "Спартака" был назначен уже пятый в сезоне пенальти. Столь же часто арбитры премьер-лиги наказывают 11-метровыми только один клуб – "Крылья Советов". Единственной командой, в ворота которой не было назначено ни одного пенальти остается ЦСКА.
Учитывая то, что "Спартак" (как и "Ростов") ни разу в нынешнем чемпионате не получал право на исполнение удара с 11-метровой отметки, красно-белые находятся на последнем месте в премьер-лиге по разности пенальти, назначенных в чужие и свои ворота. Наибольшую лояльность арбитры демонстрируют по отношению к "Локомотиву" (разность "+6") и "Зениту" (разность "+5"). (Кирилл БУРДАКОВ)
Разность своих и чужих пенальти клубов премьер-лиги в сезоне-2016/17
|
Клуб
|
Свои пенальти
|
Чужие пенальти
|
+/-
|
Локомотив
|
7
|
1
|
+6
|
Зенит
|
6
|
1
|
+5
|
ЦСКА
|
3
|
0
|
+3
|
Краснодар
|
4
|
1
|
+3
|
Терек
|
4
|
4
|
0
|
Уфа
|
3
|
3
|
0
|
Амкар
|
2
|
2
|
0
|
Урал
|
1
|
1
|
0
|
Оренбург
|
3
|
4
|
-1
|
Рубин
|
2
|
3
|
-1
|
Томь
|
1
|
2
|
-1
|
Анжи
|
2
|
4
|
-2
|
Арсенал
|
2
|
4
|
-2
|
Ростов
|
0
|
2
|
-2
|
Кр.Советов
|
2
|
5
|
-3
|
Спартак
|
0
|
5
|
-5
Непорочный как ТИ
А еще очень сложно объяснить такой факт как можно назначать из РАЗА В РАЗ судью с РОДСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ в УСЛОВНОЙ Барселоне/ Реале на матчи с прямыми конкурентами? И как объяснить фанатам что Месси/Рональду не заработали за весь сезон ни ОДНОГО ПЕНАЛЬТИ.
23:41
indian1
А что спартак? Сегодня им должны были 2 пенальти ставить, но поставили лишь один. Получай они все, что надо, разница была бы двузначная
23:37
Непорочный как ТИ
Иностранец посмотрев на эту чудо-подборку решит что никчемный игрочишко Промес никогда не заходит в чужую штрафную и финтит хуже чем коллективная Томь, в ДВА раза хуже чем Крылья и О, УЖАС в 7 раз хуже чем суперфорварт Шкулетич условный
23:37
Aleks2007
Спартак больше всех борется на поле и проводит единоборств, так сейчас вся европа играет. От того и кажется, что жестко. А некоторые под ковром проводят всю борьбу...
23:25
Непорочный как ТИ
Ни о чем? ну то есть лидер за 18 туров разу не зашел в штрафную и его игроков ни разу не сбили, а вот мужественная Томь смогла, Крылья смогли! Не смешите мои тапочки и расскажите итальянскому прокурору, что бывает...
23:22
Непорочный как ТИ
А что касается пенальти-лидера грозного шпального ЛОКОМОТИВА, то г-н Сухина работающий одновременно в судейской и на этот честнейший клуп, ну никогошеньки не удивляет. Всё ОК! Прокуратура не возбуждается! Комитеты нарушений не видят...Не бывать в этой стране Моджигейта! А жаль! Карму не купишь!
23:19
ki
Да ни о чем - чтоб давали пенальти, надо "заводить мяч в ворота" или подавать туеву хучу угловых. Очевидно, что СМ так не играет. Взять сегодняшний матч - удар из-за пределов штрафной и выход один-на-один с 30 метров. И так-то - голы того же Глушака с какой дистанции забивались ?
23:18
Непорочный как ТИ
Ну прямо хуже никакущей Томи, Крыльев Советов, Арсенала и всего подвала таблицы мясные падать не умеют)))Ржака полная! и совсем-совсем усё честно и никак иначе! От такой продукт никогда не продать
23:16
Непорочный как ТИ
RosGosUzhasPenalty-Leaks Ну ОЧЕЕЕНЬ БОЛЬШАЯ ЗАГАДКА! Как команда имеющая самый большой процент владения мячом в штрафной никак не извлекает дивиденды из этого. Нет ли коррупции какой нехорошей ГГГ газово-галицко-гинерской А этот жесть г-на арутюняна как бы подсказывает, с кем совещался безбородов, когда принимал архивернейшее решение!
23:07
SP2
баламошка, а ну всё понятно, посчитал за собеседника, переоценил...
23:07
SP2
баламошка, и ты туда же? Ничего, что такое стадиона как стадион Кирова ни в одном городе больше не было? Но, конечно, лучше штампами общаться, чем головой думать.
23:05
SP2
spawn0, тебе может ещё что про себя рассказать? Так ты говори, не стесняйся. Сам-то из какой деревни, что с незнакомыми людьми вот так общаешься? Не научили в детстве с людьми общаться?
23:02
баламошка
spawn0 SP2 тебе сколько лет? ты сам видел как Спартак играл в 90, и в 80е?/////////////////////Бомжи по своим городским легендам и сказкам чемпионаты СССР и России изучают. Забыли, что родились на помойке, а на их дряблом стадионе раньше ветер свистел и перекати-поле прыгало.
23:01
баламошка
Бомжи и лошади, политпроект и админресурс. Статистика всё видит, ироды!!!
22:55
SP2
Так насчёт Спартака тоже всё логично. С такой грубой игрой, постоянно в кость, да с такой защитой - это в общем-то естественно, что постоянно пенальти получают. И главное никто ещё не забыл как Спартак объяснял пенальти, которые им давали в 90-е - мы, типа, самые техничные и комбинационные, нас сбивают постоянно. А теперь уже Спартак постоянно выводит игроков соперника из строя, так что всё логично с такой грубой игрой.
22:52
papic777
зато сколько левых удалений? у соперника , посчитайте:)))
22:51
С.Мороз
Насчет Питера ни кто и не сомневался....то ли ещё будет к концу чемпионата.....
22:45