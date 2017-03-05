Худшая разность заработанных и полученных пенальти - у "Спартака", лучшая - у "Локомотива"

В матче против "Краснодара" в ворота "Спартака" был назначен уже пятый в сезоне пенальти. Столь же часто арбитры премьер-лиги наказывают 11-метровыми только один клуб – "Крылья Советов". Единственной командой, в ворота которой не было назначено ни одного пенальти остается ЦСКА.

Учитывая то, что "Спартак" (как и "Ростов") ни разу в нынешнем чемпионате не получал право на исполнение удара с 11-метровой отметки, красно-белые находятся на последнем месте в премьер-лиге по разности пенальти, назначенных в чужие и свои ворота. Наибольшую лояльность арбитры демонстрируют по отношению к "Локомотиву" (разность "+6") и "Зениту" (разность "+5"). (Кирилл БУРДАКОВ)

Разность своих и чужих пенальти клубов премьер-лиги в сезоне-2016/17