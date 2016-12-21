20:34 21 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хуан Апплеярд: "Мельгарехо останется в "Спартаке"

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Представитель полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд заявил, что его клиент не собирается менять клуб в зимнее трансферное окно. 26-летний футболист выступает за красно-белых с 2015 года, в столичную команду он перешел из "Кубани". В текущем сезоне парагваец сыграл в 14 матчах чемпионата России и забил один мяч.

– Лоренсо останется в "Спартаке", – цитирует "Р-Спорт" Апплеярда. – Переговоров ни с кем мы не ведем. Он намерен проявить себя в клубе и завоевать с ним титул. В первый год в таком большом клубе, как "Спартак", Лоренсо, конечно, тяжело, но уверен, в следующем сезоне он покажет свои лучшие качества.

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http://rsport.ru/football/20161221/1114078994.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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budulay1974

Мне кажется если его перевести в правые защитнике, на место Крмбарова. То он там больше пользы принесет чем сейчас. Скорость есть, дриблинг тоже присутствует и в обороне не хуже Комбарова бы смотрелся. Тем более на сколько я знаю он начинал как раз играть на этой позиции.

14:45

xaris

мне кажется Мельгарехо сможет заиграть на хорошем уровне

12:58

баламошка

Печальная новость.

21:52 21 декабря

поглядим

ну раз агент подался "в массы", клубу, по моему мнению, необходимо проявить принципиальность! те, кто публично начинает кормить обещаниями, видимо либо сами ни на что не способны, либо клиент действительно нулевой, а может и все вместе!

21:35 21 декабря

V0VaN

Хуан Апплеярд (англ.) - член на яблочном дворе

20:45 21 декабря

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