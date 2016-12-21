Хуан Апплеярд: "Мельгарехо останется в "Спартаке"

Представитель полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд заявил, что его клиент не собирается менять клуб в зимнее трансферное окно. 26-летний футболист выступает за красно-белых с 2015 года, в столичную команду он перешел из "Кубани". В текущем сезоне парагваец сыграл в 14 матчах чемпионата России и забил один мяч.

– Лоренсо останется в "Спартаке", – цитирует "Р-Спорт" Апплеярда. – Переговоров ни с кем мы не ведем. Он намерен проявить себя в клубе и завоевать с ним титул. В первый год в таком большом клубе, как "Спартак", Лоренсо, конечно, тяжело, но уверен, в следующем сезоне он покажет свои лучшие качества.