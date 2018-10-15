Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу

ЦСКА возобновил тренировки после нескольких выходных. В общей группе начали работать полузащитники Хетаг Хосонов и Константин Кучаев, информирует официальный сайт армейцев.
Хосонов восстановился после перелома пятой плюсневой кости правой стопы, полученного в матче 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:0), который проходил 31 июля.
Кучаев восстановился после разрыва передней крестообразной связки левого колена, полученного в мае.
Дождались 😍 Хетаг Хосонов и Константин Кучаев тренируются в общей группе #ЦСКА! https://t.co/AdKXbx5ywK pic.twitter.com/H3snyDyeTT– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 октября 2018 г.
ЦСКА после 10 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khosonov-i-kuchaev-vernulis-v-obshchuyu-gruppu/