Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу

ЦСКА возобновил тренировки после нескольких выходных. В общей группе начали работать полузащитники Хетаг Хосонов и Константин Кучаев, информирует официальный сайт армейцев.

Хосонов восстановился после перелома пятой плюсневой кости правой стопы, полученного в матче 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:0), который проходил 31 июля.

Кучаев восстановился после разрыва передней крестообразной связки левого колена, полученного в мае.