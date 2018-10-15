17:27 | Футбол — РПЛ

Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу

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ЦСКА возобновил тренировки после нескольких выходных. В общей группе начали работать полузащитники Хетаг Хосонов и Константин Кучаев, информирует официальный сайт армейцев. 

Хосонов восстановился после перелома пятой плюсневой кости правой стопы, полученного в матче 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:0), который проходил 31 июля. 

Кучаев восстановился после разрыва передней крестообразной связки левого колена, полученного в мае. 

ЦСКА после 10 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khosonov-i-kuchaev-vernulis-v-obshchuyu-gruppu/

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