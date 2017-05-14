Хави Грасия недоволен судейством в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Ростова" (2:4) в матче 28-го тура первенства России в ФНЛ посетовал на судейство. По его мнению, арбитр встречи позволял игрокам дончан слишком много в эпизодах с голами, а первый мяч был забит из офсайда.

- Знали что едем играть против сложного соперника, отлично играющего дома. Им сложно забить, - сказал Грасия. - Но матч сложился так, что мы быстро пропустили, хотя, вероятно, в этом моменте был офсайд. Как бы там ни было, это сбило нас с курса, и хотя мы искали варианты в атаке, но не получилось. Нас ждет еще сложный матч в среду, будем готовиться к нему.

- Почему ваша оборона позволяла с легкостью наносить удары по воротам?

- Если анализировать все голы, то думаю в первом голе был офсайд. При третьем голе Ерохин сфолил против М'Вила, это очевидный фол. Но мы действительно давали слишком много свободы хозяевам - точно так же, как и арбитр давал много свободы при забитых голах.

- А в том, что до счета 4:0 у вас не было голевых моментов - тоже виноват судья?

- Не стоит смешивать судейство с проблемами в атаке. Я считаю что некоторые голы соперника были забиты с нарушением. Но мы действительно ничего не создали, допускали много брака в передачах, у нас было мало агрессивности в единоборствах, особенно верховых, мало подборов, не хватало интенсивности.

- Почему фирменный прессинг "Ростова" стал для вашей команды таким сюпризом?

- Был брак, неточность в передачах, не могли наладить игру в пас и комбинационную игру. Это в том числе и заслуга соперника. Когда вышел второй нападающий во втором тайме, мы стали использовать длинные передачи, которые помогали эффективнее выходить из-под прессинга. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" - "Рубин"