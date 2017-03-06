Хави Грасия: "Не хочу плохо говорить о Кверквелии"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что защитник Соломон Кверквелия, перешедший в "Локомотив" на правах аренды, является хорошим игроком. 25-летний грузин в текущем сезоне провел в составе "рубиновых" один матч.

- Чем Серхио Санчес был лучше Соломона Кверквелии? Возрастом, опытом, скоростью, желанием играть за "Рубин", личными качествами? - вопрос Грасии.

- Это разные игроки. Соломон, как Карлос Самбрано и Серхио Санчес, занимает позицию легионера. Что касается атаки, достоинства Карлоса и Серхио, возможно, выше. Но мне не хотелось бы говорить, кто лучше, потому что это означало бы, что другой - хуже. А я не хочу говорить плохо о Соломоне. Он является очень хорошим игроком. Не думаю, что три легионера на одной позиции есть хорошо для команды.

- Экономическая сторона учитывалась? Кверквелия - моложе и стоит дороже. Санчес - старше и дешевле. Очевидно, что первый будет расти в цене, а второй - нет.

- Не знаю. Мы не знаем, что произойдет с ценой Соломона и Серхио. Одним из достоинств Серхио является то, что он может играть крайним защитником на правом фланге, так как он уже играл на этой позиции в "Рубине". Это одно из достоинств Серхио, в сравнении с Соломоном. Все остальное - детали, разговоры о том, кто лучше и хуже - то, что я не хочу делать. Я ценю Соломона как личность и профессионала и желаю ему всего наилучшего. Но нужно принимать решения. Ценник на трансфермаркете - вещь относительная.