Ханни не устраивает положение в "Спартаке"

По информации "СЭ", полузащитник "Спартака" Софьян Ханни может сменить команду до закрытия трансферного окна. 27-летнего футболиста не устраивает текущее положение в клубе – в новом сезоне Ханни провел лишь один матч из пяти, а в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (0:0) он не попал в заявку.

К тому же этим летом в "Спартаке" появилось два игрока, которые могут выступать на позиции Ханни. Из аренды вернулся Ивелин Попов, на прошлой неделе Роман Еременко подписал контракт со "Спартаком".

Ситуацию "СЭ" прокомментировал известный бельгийский агент Сантуш Верхулст.

– Слышал о том, что он хочет уйти из "Спартака", потому что не играет, – сказал Верхулст. – Не думаю, что причина в самом игроке. Ханни – футболист топ-уровня. Возможно, по каким-то причинам "Спартаку" не нравится, как он ведет себя в команде. Но Софьян никогда не был конфликтным парнем.

– В Бельгии пишут, что он может вернуться в "Андерлехт". Это реально?

– Этот вариант исключен. Сейчас он является слишком дорогим для бельгийских клубов. (Игорь НОВИКОВ)

В "Спартак" Софьян перешел из бельгийского "Андерлехта" минувшей зимой и обошелся красно-белым за 6 миллионов евро.