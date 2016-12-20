Халк: "На моем месте в "Зените" играет Жулиану, и он делает это прекрасно"

Бывший зенитовец, а ныне игрок клуба "Шанхай Шанган" Халк в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился впечатлениями от первого сезона, проведенного в Китае. Бразилец также отметил игру полузащитника "Зенита" Жулиану.

– Новый главный тренер "Зенита" Мирча Луческу говорит, что раньше в петербургской команде очень многое зависело от вас и вашей игры, а теперь она избавляется от "халкозависимости". Как к этому относитесь? - вопрос Халку.

– Мне так не кажется. Вы же видите, команда почти не поменялась и отлично выступает. В "Порту" после моего отъезда так тоже говорили, и вообще такое часто звучит, когда из команды уходит индивидуально сильный игрок. Но результат всегда зависит от команды в целом. Когда взаимодействие всех футболистов находится на высоком уровне, тогда и личные качества становятся заметнее. "Зенит" – такая команда, в которой важен каждый игрок, и каждый обладает своими сильными сторонами. На моем месте сейчас играет Жулиану, и он делает это прекрасно. И его индивидуальное мастерство тоже выходит на первый план, но, опять же, благодаря командной игре. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Халка