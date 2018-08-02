Губерниев высмеял Смолова за оставление места ДТП в Краснодаре

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал форварда сборной России и "Краснодара" Федора Смолова за то, что тот покинул место ДТП.

Ранее очевидцы сообщили, что в ночь на 1 августа 28-летний футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

- Друзья, новые данные по поводу одной аварии! Это были уличные гонки. Если это так, то в связи с этим два вопроса: А был ли мальчик? И надо ли водителю присвоить звание заслуженного мастера спорта (ЗМС) по автоспорту?, - написал Губерниев.

Губерниев также высказал мнение, что "врезаться и сбежать – как-то не по-змсовски".

Ранее стало известно, что полиция выясняет отбстоятельства дела.

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно