Григорий Иванов: "Почему Шатов должен тренироваться с "Зенитом-2"?! Почему бы не отдать его в ЦСКА"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что полузащитник "Зенита" Олег Шатов, который выступал за уральцев в период с 2009 по 2012 год, должен играть. По его словам, хавбек должен уйти в аренду.

– Вас удивляет, что сейчас Шатов оказался не нужен Манчини и первой команде "Зенита"?

– Конечно, удивляет! Олег – футболист уровня сборной страны. А ему не дают играть, не берут на сбор... Странно. А если он не сыграет на домашнем чемпионате мира, что тогда?

– Пока он будет тренироваться с "Зенитом-2".

– Поймите, Олег уже всем все доказал. Ему надо обязательно играть. Да, что-то не получилось с Манчини. Такое бывает. Ну, расходятся мнения на футбол. Ничего страшного. Отдайте парня в аренду, пусть постоянно выходит на поле. 10 матчей, которые остались в чемпионате, ему обязательно нужно играть. Зачем ему тренироваться со второй командой?! Это не то. Не понимаю. Если клуб его воспитывает, все равно надо отдать в аренду в другую команду. Нужно что-то делать! Я каждый день переживаю за Шатова. Какой-то парадокс, ей богу...

– Какой парадокс?

– Я не думал, что он в 2014 году попадет на чемпионат мира. Но если он сейчас не сыграет на домашнем турнире... Это его чемпионат! Его турнир! Он сильный игрок, все об этом знают. Да, где-то вмешались травмы. Дайте ему возможность играть, и он опять всем все докажет. Знаю, как Шатов относится к футболу и как он хочет сыграть на ЧМ-2018. Профессионал. Почему бы не отдать его, например, в ЦСКА или еще куда-то? (Виталий АЙРАПЕТОВ)