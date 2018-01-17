Григорий Иванов: "Почему Шатов должен тренироваться с "Зенитом-2"?! Почему бы не отдать его в ЦСКА"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что полузащитник "Зенита" Олег Шатов, который выступал за уральцев в период с 2009 по 2012 год, должен играть. По его словам, хавбек должен уйти в аренду.
– Вас удивляет, что сейчас Шатов оказался не нужен Манчини и первой команде "Зенита"?
– Конечно, удивляет! Олег – футболист уровня сборной страны. А ему не дают играть, не берут на сбор... Странно. А если он не сыграет на домашнем чемпионате мира, что тогда?
– Пока он будет тренироваться с "Зенитом-2".
– Поймите, Олег уже всем все доказал. Ему надо обязательно играть. Да, что-то не получилось с Манчини. Такое бывает. Ну, расходятся мнения на футбол. Ничего страшного. Отдайте парня в аренду, пусть постоянно выходит на поле. 10 матчей, которые остались в чемпионате, ему обязательно нужно играть. Зачем ему тренироваться со второй командой?! Это не то. Не понимаю. Если клуб его воспитывает, все равно надо отдать в аренду в другую команду. Нужно что-то делать! Я каждый день переживаю за Шатова. Какой-то парадокс, ей богу...
– Какой парадокс?
– Я не думал, что он в 2014 году попадет на чемпионат мира. Но если он сейчас не сыграет на домашнем турнире... Это его чемпионат! Его турнир! Он сильный игрок, все об этом знают. Да, где-то вмешались травмы. Дайте ему возможность играть, и он опять всем все докажет. Знаю, как Шатов относится к футболу и как он хочет сыграть на ЧМ-2018. Профессионал. Почему бы не отдать его, например, в ЦСКА или еще куда-то? (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Garry1979
Шатов в своё время нелицеприятно о ЦСКА высказывался... Они его не возьмут)) а вообще факт зазвездился...
17:12
Pleafant
Что такое отдать?Если Иванов так переживает,пусть выкупит контракт Шатова и "усилит" Урал.Шатов реально снизил качество своей игры,не обостряет,брак-запредельный.Но,какой бы он ни был,никто не будет усиливать прямых конкурентов,тем более Шатова сватают в другие клубы только журналисты,а клубы что то молчат.
15:06
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
Русский Я
Туда Шатову и дорога, шарик он круглый, будет отлично если он пропустит ЧМ, заслужил.
14:32
bezik
Часть з/п, предположим, ЦСКА и будет платить. А если его считают слабым игроком, то каким образом он может УСИЛИТЬ конкурента?
14:07
spetrov
Откуда у человека уверенность в том, что в ЦСКА он нужен? Да и зарплату ему он сам платить будет?
13:51
Helicopter
А почему не отдать в ЦСКА, а отдать кинув тот же ЦСКА в Анжи?
13:13
Рюрик 09
"Почему бы не отдать его, например, в ЦСКА или еще куда-то"? Ещё кудо-то может и отдадут, а отдать в ЦСКА - это усилить конкурента.
13:02
вэняляйнэн
"ПОЧЕМУ ШАТОВ ДОЛЖЕН ТРЕНИРОВАТЬСЯ С "ЗЕНИТОМ-2"?! ПОЧЕМУ БЫ НЕ ОТДАТЬ ЕГО В ЦСКА"====Потому что в Зените-2 у него наверняка будет больше игрового времени в остатке нашего чемпионата.
12:24
Дядька
Так пусть президент Урала возьмет его в аренду к себе и выплачивает ему зарплату. Всю до копейки! А то хорошо быть хорошим за чужой счет.
12:23