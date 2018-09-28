Григорий Иванов: "Хорошо отношусь к Федуну, но он не знает футбол в регионах"

Президент "Урала" Григорий Иванов - о предложениях владельца "Спартака" Леонида Федуна по реформированию российского футбола, которые он изложил в своей статье в "СЭ".

- Когда надо выживать, не нужно развивать! – сказал Иванов. - Я очень хорошо отношусь к господину Федуну, но он находится в Москве и не понимает, как футбол существует на периферии. У него самого все футболисты с периферии. А там, в глубинке, мы весь футбол везде загубили. Нужно его поднимать и поднимать! Нужно, чтобы футбол выживал, а когда он выживает, не надо его развивать! Надо выжить, выстоять, а потом его уже развивать и вводить какие-то нововведения. А тут предлагаются реформы… Какие реформы? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там! (Игорь Новиков)

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Российский футбол: выживание или развитие. Статья Леонида Федуна