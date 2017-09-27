Грегор Балажиц: "Урал" поедет к "Спартаку" брать очки"

Защитник "Урала" Грегор Балажиц в преддверии матча 12-го чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что для команды важна каждая игра. Словенец отметил, что красно-белых преследуют травмы.

– Считаю, что у нас каждая игра важная, – цитирует клубная пресс-служба Блажица. – На каждый матч одинаковый настрой. Поедем в Москву брать очки. Нужно показать хорошую игру.

Не смотрел матч "Спартака" в Лиге Чемпионов, потому что он был в позднее время. Сегодня только посмотрел опасные моменты. "Спартак" сыграл два матча вничью в этом турнире с серьезными соперниками. Что-то у них не получается в чемпионате. Может, в какой-то кризис попали. Травмы их преследуют. Но все равно у них много хороших футболистов. Думаю, нам надо использовать то, что вчера они сыграли такой тяжелый матч.