Гранквист и Мартынович - защитники 10-летия в "Краснодаре"

По итогам опроса центральными защитниками сборной 10-летия "Краснодара" были выбраны Андреас Гранквист и Александр Мартынович. Действующий капитан "быков" уверенно первенствовал с 55 процентами голосов, а за ставшего вторым главного старожила команды проголосовали 23 процента респондентов.

Таким образом, стала известна оборонительная пятерка черно-зеленой Dream Team – это голкипер Андрей Дикань, правый защитник Виталий Калешин, левый защитник Сергей Петров и два центральных – Андреас Гранквист и Александр Мартынович.

Сегодня на официальном сайте "Краснодара" открывается новый опрос – выбор опорного полузащитника. Голосование продлится до 17.00 4 февраля.