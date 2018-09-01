Гончаренко не считает выход Облякова рискованным

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 6-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0) оценил игру новичка команды полузащитника Ивана Облякова. По словам специалиста, он хорошо вписался в команду.

- Не рисковали, когда выпускали сегодня Облякова? Только вчера его официально подписали...

- Он знает все мои требования, играл в этой схеме, футболист достаточно высокого уровня. Как и Влашич, достаточно легко вписался. Умеет сохранить мяч, правильно принимать решения при игре вперед, отрабатывает сзади. Риска и боязни здесь не было.

- А другие новички пока просто не приехали, - заметил пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксенов, имея в виду японца Нисимуру и исландца Сигурдссона. (Михаил ГОНЧАРОВ)