Голы Сулейманова и Игнатьева принесли "Краснодару" победу над "Уралом"

В матче 16-го тура премьер-лиги "Краснодар" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Голами в составе "быков" отметились Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев во втором тайме.

Это третья победа "Краснодара" в РПЛ подряд. В турнирной таблице краснодарцы занимают второе место с 32 очками.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Краснодар" – "Урал" (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

Голы: Сулейманов, 57 (1:0). Игнатьев, 76 (2:0).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Ари (Сулейманов, 51), Газинский, Перейра (Голубев, 84), Вандерсон Масиэл (Куэва, 31), Игнатьев, Классон.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров (Араторе, 83), Фидлер, Бавин (Егорычев, 80), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 53).

Предупреждения: Ароян, 23. Петров, 24. Куэва, 61. Сулейманов, 69. Классон, 88.

Судьи: Иванов. Усачев (оба – Ростов-на-Дону), Хатуев (Грозный).

02 декабря. Краснодар. Стадион "Краснодар". 12313 зрителей.