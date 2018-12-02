Голы Сулейманова и Игнатьева принесли "Краснодару" победу над "Уралом"

В матче 16-го тура премьер-лиги "Краснодар" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Голами в составе "быков" отметились Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев во втором тайме.
Это третья победа "Краснодара" в РПЛ подряд. В турнирной таблице краснодарцы занимают второе место с 32 очками.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Краснодар" – "Урал" (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)
Голы: Сулейманов, 57 (1:0). Игнатьев, 76 (2:0).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Ари (Сулейманов, 51), Газинский, Перейра (Голубев, 84), Вандерсон Масиэл (Куэва, 31), Игнатьев, Классон.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров (Араторе, 83), Фидлер, Бавин (Егорычев, 80), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 53).
Предупреждения: Ароян, 23. Петров, 24. Куэва, 61. Сулейманов, 69. Классон, 88.
Судьи: Иванов. Усачев (оба – Ростов-на-Дону), Хатуев (Грозный).
02 декабря. Краснодар. Стадион "Краснодар". 12313 зрителей.