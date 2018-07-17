Гол Стоцкого принес "Краснодару" победу над "Оренбургом"

"Краснодар" обыграл "Оренбург" в товарищеском матче - 1:0. Игра состоялась в австрийском Бад-Блумау. Единственный мяч в этой встрече забил новичок команды Дмитрий Стоцкий.

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Оренбург" - 1:0 (0:0)

Гол: Стоцкий, 79 (1:0).

"Краснодар": Синицын, Спаич (Шишкин, 61), Рамирес (Калинин, 39), Мартынов, Мамаев (Мартынович, 84), Каборе, Петров, Стоцкий, Перейра (Окриашвили, 61), Жигулев (Черников, 61), Вандерсон Масиэл.

"Оренбург": Фролов, Андреев (Шахов, 84), Ойеволе, Терехов, Маляров (Бакаев, 65), Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Козлов (Бреев, 65), Чуканов.

17 июля. Бад-Блумау. Стадион "Sportplatz Bad Blumau".