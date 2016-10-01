Гол Лебеденко принес "Тереку" победу над "Оребургом"

"Терек" на своем поле в матче 9-го тура чемпионата России одолел "Оренбург" – 2:1. По голу у хозяев забили Беким Балай и Игорь Лебеденко. Отметим, что во втором тайме Олег Иванов не сумел реализовать пенальти – его удар парировал Александр Гутор. У гостей единственный мяч на счету экс-игрока "Терека" Благое Георгиева, который, в свою очередь, был точен с точки в добавленное время.

Этот успех позволил грозненцам подняться на пятое место в турнирной таблице. "Оренбург" по-прежнему не может одержать первую победу в премьер-лиге и занимает последнюю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Терек" (Грозный) – "Оренбург" – 2:1 (1:0)

Голы: Балай, 25 (1:0). Лебеденко, 86 (2:0). Георгиев, 90+3 - с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Иванов, 66 (вратарь).

"Терек": Городов, Уциев, Семенов (Родолфу, 75), Анхель, Мохаммади, Роши (Торже, 76), Кузяев, Пирис, Иванов, Грозав (Лебеденко, 63), Балай.

"Оренбург": Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Васиев, Ефремов (Коронов, 60), Афонин, Георгиев, Померко (Шогенов, 83), Нехайчик (Батов, 74), Делькин.

Предупреждения: Семенов, 17. Васиев, 27. Ойеволе, 42. Роши, 53.

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

1 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" - "Оренбург"