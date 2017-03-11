Глушаков встретился с болельщиками "Спартака"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков посетил магазин красно-белых, где встретился с болельщиками команды. Футболист проведет автограф сессию в течение двух часов. Как отмечает твиттер "Фратрии", к магазину выстроилась длинная очередь.
Напомним, что Глушаков пропустит матч 19-го тура против "Анжи" из-за травмы, полученной в предыдущей игре с "Краснодаром" (2:2). Футболист занимался по индивидуальной программе. В текущем сезоне на его счету 4 гола и одна передача в 16 матчах чемпионата.
Денис у нас в гостях! 2 часа продлится встреча pic.twitter.com/hDr4AVahDB– Фратрия (@fratria) 11 марта 2017 г.
Скоро наш магазин посетит Денис Глушаков. Очередь растянулась на много метров pic.twitter.com/RsiWP0rYOe– Фратрия (@fratria) 11 марта 2017 г.