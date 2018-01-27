Глушаков и Шишкин поздравили друг друга с днем рождения. Фото

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и игрок "Краснодара" Роман Шишкин поздравили друг друга с днем рождения. Оба футболиста родились 27 января и сегодня им исполняется 31 год.

– Нам 31! Поздравляю моих юных друзей Шишкина и Шунина. С Днем Рождения! Просто хочу вам пожелать здоровья и долгих лет, а также продолжать феерить на футбольных полях! Все остальное зависит от вас! Точнее, нас, так как себе желаю того же! – написал Глушаков.

– Братцы поздравляю Вас С Днем Рождения! Благодарен судьбе, что я родился в один день с такими друзьями как вы, Денис и Антон,и пожелаю нам всем здоровья, чтобы мы двигались только вперед. Я вас очень люблю! – поздравил друзей Шишкин.