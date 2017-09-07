Глава ВЭБ: "Продавать ЦСКА или нет - это дело Гинера"

Глава Внешэкономбанка, основного инвестора строительства стадиона ЦСКА, Сергей Горьков отметил, что продавать клуб или нет – это дело владельца Евгения Гинера. Он также добавил, что ЦСКА пока не выплатил основную сумму за стадион.

– О том, что Гинер может продать клуб, я слышал из СМИ. Это дело владельца ЦСКА, – приводит ТАСС слова Горькова. – Мы только являемся кредитором стадиона. Сейчас у ЦСКА начальная стадия погашения кредита по стадиону. Финансирование проекта завершилось в конце прошлого года. Сейчас грейс-период, предполагалось, что в этом году ЦСКА не должен был гасить кредиты, есть только незначительная сумма к погашению. Основные платежи будут позже.

Это было сделано специально, чтобы ЦСКА мог "разогнать" стадион. Пока задача не погашать кредит, а привлечь больше болельщиков.

Стадион ЦСКА вмещает 30 тысяч человек, его средняя посещаемость в этом сезоне составляет 14 913 зрителей.