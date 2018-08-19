Гильерме: "Удар Корниленко сложный. Это опыт"

Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, как ему удалось отразить сложный удар в концовке матча 4-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0). Нападающий самарцев Сергей Корниленко пробил из вратарской, голкипер в падении перевел мяч на угловой.

- Сложный мяч. Я правильно выбрал позицию, - цитирует официальный сайт "Локомотива" Гильерме. - Если бы стоял в центре ворот, то не успел бы среагировать. Это опыт.

- Насколько довольны игрой защитников?

- Доволен. У меня нет претензий к ребятам. Мы сыграли на ноль. А моменты всегда бывают и у наших ворот, и у ворот соперника. Вратарь для этого и нужен.

- Есть ли кардинальные изменения в игре "Локомотива"?

- Мы играли совсем по-другому с первых минут. Более агрессивно. Особенно в первом тайме. Но после удаления игра поменялась.

- За счет чего выстояли в меньшинстве?

- Мы не побеждали в четырех матчах с учетом Суперкубка, поэтому все очень хотели удержать счет. Эта победа придаст уверенности в будущем.