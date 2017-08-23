Гильерме: "Благодарен "Локомотиву" за возможность защищать его цвета в течение 10 лет"

Вратарь "Локомотива" Гильерме поблагодарил клуб за время, проведенное в составе железнодорожников. 10 лет назад бразилец, ставший впоследствии гражданином России, подписал с "Локомотивом" свой первый контракт.

​– Очень благодарен "Локомотиву" за то, что клуб дал мне возможность защищать его цвета в течение этих 10 лет, – написал Гильерме в Инстаграме. – Я очень горжусь, и я всегда буду благодарен за все, что сделал клуб для меня. Я всегда буду прилагать максимум усилий и стараться отвечать взаимностью на поле. Спасибо всем тем, кто всегда поддерживал меня: болельщикам, тренерам, игрокам, руководству клуба и всей моей семье. Надеюсь, что эта история продлится еще несколько лет.