Герман Ткаченко: "Зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона евро"

Известный агент Герман Ткаченко в эфире передачи "Культ Тура" отметил, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий мог оказаться в "Челси" помощником Гуса Хиддинка. Но, по его словам, дальше обсуждения дело не зашло.
– Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода, – сказал Ткаченко. – Он наметил себе план – существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк год-полтора был бы главным тренером "Челси", а Слуцкий – его помощником. Но претворилась другая. Моя экспертная оценка – зарплата Слуцкого в ЦСКА была два с половиной миллиона евро.
вперёд Спартак!
КАКОЙ БРЕД! ))))) Как можно выносить в заголовок цифру з/п на основании слов: "Моя экспертная оценка: зарплата Слуцкого в ЦСКА составляла 2,5 млн. евро в год"? С таким же основанием я могу сказать: "Моя экспертная оценка: зарплата Слуцкого в ЦСКА составляла 10 рублей в день!"))))))))))))))). Написал бы Ткаченко: "По информации источников...", было бы понятно, но "экспертная оценка" - это в данном случае нечто.)))) Как вообще в лексическом значении русского языка точная информация о размере з/п (которую можно либо знать либо не знать) соотносится с субъективной экспертной оценкой? Конечно, никак. Создаётся впечатление, что и Ткаченко и редакторы С-Э ещё не выспались после бурного празднования Нового года...
15:20
shpasic
какой Хиддинк в Челси, если там Конте? Рома, не дури, с итальянцем возьмёшь АПЛ, а с любителем капучино и квнщиком из соседноего двора даже в ЛЕ не попадёшь)
15:18
ФКСМ 57
у Карасева в цкг больше зп?
15:04