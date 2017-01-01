14:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Герман Ткаченко: "Зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона евро"

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Известный агент Герман Ткаченко в эфире передачи "Культ Тура" отметил, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий мог оказаться в "Челси" помощником Гуса Хиддинка. Но, по его словам, дальше обсуждения дело не зашло.

Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода, – сказал Ткаченко. – Он наметил себе план – существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк год-полтора был бы главным тренером "Челси", а Слуцкий – его помощником. Но претворилась другая. Моя экспертная оценка – зарплата Слуцкого в ЦСКА была два с половиной миллиона евро.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Морозов95

Это космос!!!

20:38

А380726

Гера перед эфиром вмазал немеряно

16:54

баламошка

Женька больно расщедрился)

16:13

shpasic

какой Хиддинк в Челси, если там Конте? Рома, не дури, с итальянцем возьмёшь АПЛ, а с любителем капучино и квнщиком из соседноего двора даже в ЛЕ не попадёшь)

15:18

ФКСМ 57

у Карасева в цкг больше зп?

15:04

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