Герман Ткаченко: "Зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона евро"

Известный агент Герман Ткаченко в эфире передачи "Культ Тура" отметил, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий мог оказаться в "Челси" помощником Гуса Хиддинка. Но, по его словам, дальше обсуждения дело не зашло.

– Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода, – сказал Ткаченко. – Он наметил себе план – существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк год-полтора был бы главным тренером "Челси", а Слуцкий – его помощником. Но претворилась другая. Моя экспертная оценка – зарплата Слуцкого в ЦСКА была два с половиной миллиона евро.