Герман Ткаченко: "Зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2,5 миллиона евро"

Известный агент Герман Ткаченко в эфире передачи "Культ Тура" отметил, что экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий мог оказаться в "Челси" помощником Гуса Хиддинка. Но, по его словам, дальше обсуждения дело не зашло.
– Думаю, Слуцкий не будет работать ближайшие полгода, – сказал Ткаченко. – Он наметил себе план – существенно поднять уровень языка. Ранее обсуждалась такая идея, что Хиддинк год-полтора был бы главным тренером "Челси", а Слуцкий – его помощником. Но претворилась другая. Моя экспертная оценка – зарплата Слуцкого в ЦСКА была два с половиной миллиона евро.
Морозов95
Это космос!!!
20:38
А380726
Гера перед эфиром вмазал немеряно
16:54
баламошка
Женька больно расщедрился)
16:13
shpasic
какой Хиддинк в Челси, если там Конте? Рома, не дури, с итальянцем возьмёшь АПЛ, а с любителем капучино и квнщиком из соседноего двора даже в ЛЕ не попадёшь)
15:18
ФКСМ 57
у Карасева в цкг больше зп?
15:04