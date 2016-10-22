Георгий Лория: "Положение "Крыльев" тяжелое, но нужно с оптимизмом смотреть вперед"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория после ничьей с "Арсеналом" (1:1) в матче 11-го тура чемпионата России высказал мнение, что удаление полузащитника Евгения Башкирова за игру рукой в своей штрафной было необязательным. Также голкипер подчеркнул, что для самарского клуба несвойственно замыкать турнирную таблицу премьер-лиги.

– Во втором тайме почувствовал боль в колене, – сказал для клубной пресс-службы Лория. – Посмотрим, что покажет МРТ. Ошибки по ходу встречи? Не назвал бы их ошибками. Это технический момент, потому что в какой-то момент мои перчатки замерзли, я их поменял. Не могу сказать, что допустил серьезную ошибку, но главное, что повезло.

Жаль, что мы остались вдесятером, потом я не смог отразить пенальти. До удаления мы лучше смотрелись, контролировали игру, имели моменты. Оставшись в меньшинстве, как это обычно и бывает, сели в оборону, ждали моментов для контратак. Мне кажется, что Башкирову достаточно было показать желтую карточку и не удалять игроков в таких моментах. Он ведь не сыграл грубо, инстинктивно сыграл рукой.

Считаю, что "Крыльям" несвойственно быть на последнем месте. Мы стремимся побеждать, но где-то не везет, где-то игра не идет. Мы пытаемся изменить ситуацию, чтобы изменить свое положение, но пока ситуация тяжелая. Тем не менее, нужно с оптимизмом смотреть на ситуацию, поскольку впереди много игр, в том числе с прямыми конкурентами.