Георгий Джикия: "Сколько у "Спартака" вариантов розыгрыша угловых? Это секрет"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия доволен тем, как сложился первый тайм матча 5-го тура премьер-лиги с "Динамо". В стартовые 15 минут встречи красно-белые забили дважды, причем один мяч после розыгрыша углового.

– Мы планировали такое начало, – заявил в эфире канала "Матч Премьер" Джикия. – Все хорошо, забили два мяча, имеем полное преимущество. Пока все под контролем. Сколько у нас вариантов розыгрыша угловых? Это секрет.

"Спартак" - "Динамо": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, онлайн-трансляция матча