22:09 | Футбол — РПЛ

Георгий Джикия: "Джи вернулся!"


Защитник Георгий Джикия сообщил, что рад вернуться на поле после длительного перерыва. Игрок провел 90 минут в матче третьего тура российской премьер-лиги с "Анжи" (1:0).

- Всем спасибо за поддержку! Джи вернулся!, - написал Джикия в Инстаграме.

 

24-летний игрок появится на поле в официальной встрече впервые с 6 декабря прошлого года. Тогда он провел 60 минут в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7). 

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BmWYORThrU5/?taken-by=georgiy_14

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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