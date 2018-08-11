Георгий Джикия: "Джи вернулся!"

Защитник Георгий Джикия сообщил, что рад вернуться на поле после длительного перерыва. Игрок провел 90 минут в матче третьего тура российской премьер-лиги с "Анжи" (1:0).

- Всем спасибо за поддержку! Джи вернулся!, - написал Джикия в Инстаграме.

24-летний игрок появится на поле в официальной встрече впервые с 6 декабря прошлого года. Тогда он провел 60 минут в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7).

"Спартак" победил "Анжи". Все благодаря удалениям? //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

календарь и результаты матчей, расписание по турам