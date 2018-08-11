Георгий Джикия: "Джи вернулся!"

Защитник Георгий Джикия сообщил, что рад вернуться на поле после длительного перерыва. Игрок провел 90 минут в матче третьего тура российской премьер-лиги с "Анжи" (1:0).
- Всем спасибо за поддержку! Джи вернулся!, - написал Джикия в Инстаграме.
24-летний игрок появится на поле в официальной встрече впервые с 6 декабря прошлого года. Тогда он провел 60 минут в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7).
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https://www.instagram.com/p/BmWYORThrU5/?taken-by=georgiy_14