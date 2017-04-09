Геннадий Орлов: "Луческу старается, но если Шатов такое сказал…"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" признался, что считает, что главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу не лучшим образом удается управлять коллективом. После матча с "Анжи" (1:1) хавбек питерской команды Олег Шатов не стал общаться с прессой, но на ходу очень оригинально ответил на вопрос, когда он и шедший рядом Смольников вернутся в основу: "Главному тренеру и без нас хорошо".

- Луческу старается, управляет коллективом. Но если Шатов такое сказал… Там еще и Смольников был, - отметил Орлов. - Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру все это выносить на суд общественности?

– Думаете, не стоило?

– У тренера должен быть талант педагога. Ты должен так объединить и подготовить игроков, чтобы они бежали и работали. А вот этого нет – не получилось. У Луческу же есть целый штаб. И врачи, и помощники. Что же они не подвели большинство игроков к оптимальной физической форме? Я вот не могу этого понять.

Полное интервью Орлова