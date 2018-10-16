18:36 16 октября | Футбол — РПЛ

Гендиректор "Анжи": "Завтра команда прилетит в Махачкалу, матч с ЦСКА пройдет в Каспийске"

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Генеральный директор "Анжи"  Олег Флегонтов сообщил "СЭ" о том, что команда на самолете доберется в Каспийск на игру 11-го тура РПЛ c ЦСКА, запланированный на 19 октября.

- Завтра вылетаем из Москвы в Махачкалу. Встреча с армейцами состоится в пятницу в Каспийске, начало в 18.00, - сказал Флегонтов. (Игорь Новиков)

Ранее сообщалось об отсутствии у клуба денег на перелет в Махачкалу. "Анжи" просил РПЛ о проведении матча в Москве, но получил отказ.

Анжи - ЦСКА

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