Гаджи Гаджиев: "Евсеев усилил тренерский штаб "Амкара"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 9-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:1) подчеркнул, что возвращение в тренерский штаб Вадима Евсеева – его инициатива.

41-летний экс-футболист "Локомотива" и сборной России уже работал в "Амкаре" в сезоне-2015/16, после возглавил "Текстильщик", но в начале сентября покинул ивановскую команду.

– Прокомментируйте приглашение Вадима Евсеева.

– Это моя инициатива. Я позвонил ему. Я был в курсе, что он там провел нормальный цикл, набрался личного опыта, он помощником же раньше работал. Он откликнулся. Предварительно я переговорил и с руководством клуба. Он может помочь нам в этой ситуации, возражений не было у Резвухина, он был за, все помощники тоже высказались только позитивно. Вадим сам тоже позитивно это воспринял. Думаю, мы усилили наш тренерский штаб. Мы должны работать вместе, все вопросы обсуждать. Мы так и делаем. Я часто прислушивался к мнению Вадима.