Гаджи Гаджиев: "Было бы больше мастерства - "Амкар" родил бы гол"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 17-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что игра была нервной. По его словам, соперникам было сложно друг друга убедить.

- Игра получилась нервная для тренеров, веселая для зрителей. Может, кто-то ближе был к победе, а может, - нет. Обе команды знали, как будет играть соперник, удивить тут чем-то сложно, наверное, итог справедлив.

- Можете сравнить матч с кубковой игрой в октябре?

- Сегодня лучше, чем в кубке мы играли. Изменилась динамика, сегодня была интенсивнее игра.

- Тем не менее "Амкар" почти ничего не создал...

- А мне кажется, что это у "Ростова" был один шанс, когда попали в перекладину. В первом тайме даже в штрафную площадь не приходил "Ростов". Во втором тайме у нас было три отличных контратаки, в первом тоже были возможности пробить, но вместо этого отдавали в свободную зону. Было бы больше мастерства - и мы бы родили гол, и "Ростов", наверное, тоже. Оборона сыграла лучше, чем атака, но стремление сыграть агрессивно было у обеих команд. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)