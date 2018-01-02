Габулов перешел в Брюгге?

Вратарь "Арсенала" Владимир Габулов сообщил о своем переходе в "Брюгге". Соответствующая запись появилась на официальном сайте 34-летнего голкипера.
Приводим сообщение с портала игрока:
Дорогие друзья! Сегодня я официально стал игроком бельгийского "Брюгге". Переход из одной команды в другую – это новый вызов. И непростой в эмоциональном плане момент тоже. От всей души хочу поблагодарить всех футболистов "Арсенала", с которыми я выходил бок о бок на футбольное поле, за чувство единства, командный дух, удовольствие от проведенных вместе матчей.
Спасибо Миодрагу Божовичу и всему тренерскому штабу "Арсенала" за создание и подготовку команды. Отдельная благодарность – Вячеславу Викторовичу Чанову за внимание ко всем вратарям "Арсенала" и ко мне лично. Спасибо президенту "Арсенала" Гураму Захаровичу Аджоеву за то, что пригласил меня в команду, а сейчас не стал препятствовать моему переходу и позволил реализовать давнюю мечту – играть в европейском клубе. Спасибо персоналу "Арсенала" – администраторам, врачам, массажистам и всем людям, причастным к работе клуба, за внимание и заботу каждый день.
Отдельное спасибо болельщикам за поддержку в каждом матче! И за вашу персональную поддержку тоже – я всегда ее чувствовал, выходя на поле. Этот год, проведенный в "Арсенале", был действительно запоминающимся. И частичка моего сердца навсегда останется в Туле. Надеюсь, что коллектив и болельщики "Арсенала" поймут меня и поддержат мое решение.
Переход в "Брюгге" для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту – играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни.
Однако позже данное сообщение было удалено с сайта.
Отметим, что в текущем сезоне голкипер сборной России провел 20 матчей в премьер-лиге, в которых пропустил 23 гола.
- Владимир Габулов
- Миодраг Божович
- Сборная России (футбол)
- Брюгге
- Вячеслав Чанов
- Арсенал Тула
- Гурам Аджоев
serzh
На сайте Брюгге уже новость появилась, удачи Габулову в Бельгии, ждем Туляка Михаила Левашова в основе!!!
23:53 2 января
umnik21
Левашова в раму!
23:51 2 января
Kot, kotoryi
Шуткуют гости после отмечания НГ :))))
23:13 2 января