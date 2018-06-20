ФСБ рассекретила дело братьев Старостиных. Их хотели обвинить в покушении на Сталина и организации терактов

ФСБ частично рассекретила дело братьев Николая, Андрея, Александра и Петра Старостиных, сообщает "Коммерсант". Против основателей и бывших игроков "Спартака" пытались завести дело о создании террористической группы и покушении на лидера СССР Иосифа Сталина.

По словам историка и сотрудника международного "Мемориала" Сергея Бондаренко, архив ФСБ выдал ему два тома, остальные будут выданы в 2019 году.

Бондаренко рассказал, что 21 июля Сталин вызвал первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева и спросил, почему в комсомоле не выявляются враги народа. Косарев ответил, что врагов у них нет, что не понравилось Сталину. С этого момента начались гонения на Косарева и его друзей братьев Старостиных.

В конце 1937 - начале 1938 года были арестованы как минимум 11 друзей и знакомых Старостиных. Судья Виктор Рябоконь на допросе сразу сказал, что Николай Старостин был главой заговора против Сталина.

Старостины якобы пытались устроить теракт на Красной площади перед Сталиным, взорвать бомбу у мавзолея и стрелять в вождя с крыши ГУМа.

В 1938 году большинство арестованных были осуждены на смертную казнь. Тем не менее, упоминание Старостиных из обвинительных заключений исчезло. По мнению Бондаренко, помочь им мог сам Косарев. Но в конце 1938 года, когда главу НКВД Николая Ежова сменили на Лаврентия Берию, его арестовали и затем расстреляли.

Впоследствии показания спортсменов легли в основу дела против Николая Старостина, арестованного в марте 1942 года, и его братьев. В 1943 году братья были приговорены к десяти годам за антисоветскую агитацию, взятки и хищения. Николай Старостин был помилован Сталиным в 1945 году, возможно, по просьбе сына Сталина Василия. Остальные братья отсидели весь срок. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, приговор им отменен.