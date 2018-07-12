Франсиско Лима: "Локомотив" навсегда остался в моем сердце"

Бывший полузащитник "Локомотива" Франсиску Лима признался, что московский клуб навсегда остался в его сердце. Он также заявил, что поддерживает связь с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

- "Локомотив" навсегда остался в моем сердце, это был важный этап моей жизни и карьеры, - цитирует ТАСС Лиму. - Мне довелось выступать в команде под руководством великого тренера (Юрия Семина). Я до сих поддерживаю связь с Юрием Павловичем, даже вчера мы общались. Считаю, он вовремя вернулся в команду, это правильное решение.

Лима выступал за "Локомотив" с 2004 по 2006 год. В составе столичной команды он страновился чемпионом России и обладателем Суперкубка.

