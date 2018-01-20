Фернанду: "С русским языком на тренировках проблем не возникает"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в интервью "СЭ" отметил, что еще не выучил должным образом русский язык, что не мешает ему общаться с одноклубниками на тренировках. Также футболист объяснил, почему бразильским игрокам красно-белых дали больше дней на возвращение из отпуска.
– Фернанду, почему мы говорим не по-русски?
– Еще не выучил его должным образом! Да, многие слова у меня уже давно на слуху, и на тренировках проблем не возникает. И потом, я ведь знаком с итальянским, так что легко понимаю Массимо Карреру. Но вне футбольного поля мне сложнее.
– Как в команде отнеслись к тому, что вы, Адриану и Роша прибыли на сбор позже остальных?
– Мы обговаривали с тренером, что приедем в расположение "Спартака" 12 января. Так что никаких сложностей не возникло. Да, у нас, бразильцев, на три-четыре дня отдыха больше. Но это связано с тем, что нам тяжело и долго было добираться домой, а потом обратно. По 15-20 часов! Сюда, в Дубай, Луиз и Педроехали из Сан-Паулу, а я – из Рио-де-Жанейро. Поэтому добрался до отеля чуть позже их.
– Каррера сказал, что теперь сам будет покупать вам билеты в отпуск и обратно.
– Если тренер принял такое решение, значит, будем ему следовать. Правда, я не знаю, в чем тут проблема. Главное – просто все согласовать заранее, как случилось и в этот раз. (Александр МУЙЖНЕК)
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hhh.14170
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16:49