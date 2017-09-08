Фернанду: "Хотим исправить ситуацию. Нам же не наплевать, в конце концов"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" в интервью клубной пресс-службе отметил, что никто в команде уже не думает о прошлогоднем чемпионстве. По его словам, все работают и хотят исправить сложившуюся ситуацию.

– Что родители сейчас говорят вам о футболе?

– Спрашивают, что происходит. В прошлом году так хорошо играли, побеждали… А сейчас спад. Почему? Отвечаю, что у нас сложный период. Временные трудности, которые надо преодолеть и снова стремиться наверх.

– Вас спрашивают не только родители, но и болельщики. Например, пишут в социальных сетях комментарии, интересуются, когда лично вы, Фернандо, выйдете на прежний уровень игры. Ощущаете давление?

– Да вы поймите, спрашивают не только родители и болельщики. Мы сами себе задаем вопросы. Хотим знать, в чем причины, хотим исправить ситуацию. Нам же не наплевать, в конце концов! Поэтому копаемся в себе, ищем ошибки.

– "Убрали в карман" золотые медали сезона-2016/2017?

– Поверьте, их на шее никто не носит. Все понимают, какой на нас груз ответственности. Знаем, что нужно побеждать. Да, сейчас что-то идет не так. Вопреки всем нашим усилиям. Но мы не сдаемся – работаем. Рано или поздно труд принесет плоды.

– Своей физической подготовкой довольны?

​– Да. Все прекрасно. Думаю, так скажу не только я. Подготовка к чемпионату прошла очень хорошо. Посмотрите на нашу статистику. Видно, что все бегут, все работают. Теперь нужно только побеждать.

Напомним, "Спартак" - "Рубин" пройдет в субботу, 9 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.