Федор Смолов: "Все-таки я чувствую себя гостем в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что не чувствует себя своим в городе. Также форвард подчеркнул, что добиться более серьезного результата в этом сезоне "быкам" помешал сложный график игр в трех турнирах.

- Если не брать в расчет футбольную составляющую, то все-таки чувствую себя гостем в Краснодаре, - приводит "Кубань 24" слова Смолова. - Я не думаю, что по игрокам "Краснодар" - команда-чемпион, но да, одна из трех-четырех, которые претендуют. Если бы играли в одном турнире, то нам было бы гораздо проще бороться за первое место. Было бы гораздо меньше травм, все были бы в оптимальной физической кондиции.