Федор Смолов: "Ибрагимович вообще нормальный чувак"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов лестно отозвался о человеческих качествах форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. По словам лидера "быков", они хорошо пообщались со шведом во Франции во время Euro-2016.

– От него (Ибрагимовича. – Прим. "СЭ") живьем нереальная энергетика прет. Нельзя не обратить внимание на него, – сказал Смолов в интервью The Flow. – По общению вообще нормальный чувак. Уже после того, как сфоткались, ехали в лифте с ним и Женей Селезневым. А у нас в команде играет еще один швед – Гранквист. Сказали Ибре, что вот, играем в команде с его земляком. Он стал спрашивать, когда у нас сборы, как что, как команда, как Гранквист. Это как раз было за пару дней до того, как объявили о его переходе в "МЮ".