Федор Смолов: "Галицкого в ярости видел дважды"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "СЭ" рассказал о том, что владелец клуба Сергей Галицкий очень редко позволяет себе разговаривать с игроками на повышенных тонах.

– В ярости Галицкого видели?

– Дважды. Как-то еще на старом стадионе еле-еле ушли от поражения с "Кубанью". Играли ужасно, но в компенсированное время сравняли счет. Позже принимали дома "Оренбург", я тот матч пропускал из-за травмы. К 11-й минуте вели 2:0, а в итоге – 3:3. Галицкий был страшно зол. Разговаривал на повышенных тонах. (Александр КРУЖКОВ)

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