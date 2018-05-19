Федор Чалов: "Мой брат – хороший защитник и в клубе премьер-лиги смотрелся бы прилично"

Нападающий сборной России и ЦСКА Федор Чалов выразил уверенность, что его старший брат Даниил тоже способен проявить себя на уровне премьер-лиги. Ранее стало известно, что от услуг 23-летнего защитника отказался "Шинник". В минувшем сезоне Чалов-старший провел за ярославцев пять матчей в ФНЛ.

– Люблю выйти на коробку, подвигаться. Раньше в обычном дворе играли, теперь на стадионе "Октябрь" на маленьких площадках. Часто так собираемся с друзьями, это особые эмоции. И заодно есть возможность потренировать те элементы, которые пока не получается исполнять в большой игре. Так вот когда мы с братом играем, обыграть его очень сложно. Надеюсь, все у него будет хорошо. Потому что он правда хороший футболист. Очень трудолюбивый. Его работоспособности стоит позавидовать! Брат выполняет огромный объем черновой работы. Он хороший защитник. Я уверен, что даже в команде премьер-лиги он смотрелся бы прилично, – сказал Чалов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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