17:25 | Футбол — РПЛ

Фарфан приступил к тренировкам на поле

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Полузащитник "Локомотива"  Джефферсон Фарфан приступил к тренировкам на поле, информирует пресс-служба железнодорожников. 33-летний перуанец продолжает восстанавливаться после травмы боковой связки колена.

В текущем сезоне Фарфан провел 9 матчей за красно-зеленых и отметился одной результативной передачей.

"Локомотив" 24 октября сыграет с "Порту" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Локомотив - Порту

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